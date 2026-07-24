Crysencio Summerville file à Al-Hilal pour 80 M€ !

Alors qu’il avait été annoncé dans le viseur de l’AS Roma, Crysencio Summerville a finalement pris une tout autre direction. L’international néerlandais (6 sélections) quitte West Ham après seulement une saison chez les Hammers et s’engage avec Al-Hilal. Pour convaincre le club londonien de céder son ailier de 24 ans, le géant saoudien a déboursé pas moins de 80 millions d’euros.

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Arrivé à West Ham à l’été 2024 contre près de 30 millions d’euros, Summerville n’a donc pas fait long feu dans l’est de Londres. Malgré des prestations intéressantes, sa cote est restée élevée sur le marché, au point d’attirer plusieurs clubs européens, comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et l’AS Roma, qui semblait tenir la corde ces derniers jours.

Deuxième plus gros transfert de l’histoire pour un joueur néerlandais

Finalement, c’est Al-Hilal qui a remporté la mise grâce à une offre financière impossible à refuser, aussi bien pour West Ham que pour le joueur de 24 ans. « Al-Hilal signe Crysencio Summerville pour quatre ans… Le conseil d’administration de la société Al-Hilal Club, présidé par Son Altesse le prince Nawaf bin Saad, a fait signer un contrat de quatre ans au joueur néerlandais Crysencio Summerville, qui quitte West Ham United pour rejoindre l’équipe première d’Al-Hilal. Sa signature a eu lieu ce vendredi soir au centre d’entraînement de l’équipe en Autriche », ont annoncé les vices-champions de Saudi Pro League.

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Summer just turned Blue 🤩💙 pic.twitter.com/FX59Yh7En2 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026

Avec ce transfert à 80 millions d’euros, le club saoudien s’offre un nouveau renfort pour son attaque, quelques mois après avoir notamment attiré Karim Benzema. Crysencio Summerville, lui, change d’air après sa Coupe du Monde réussie sur le plan statistique (2 buts, 2 passes décisives) et devient le 2e joueur néerlandais le plus cher de l’histoire, après les 86 millions d’euros du transfert de Frenkie de Jong de l’Ajax au FC Barcelone en 2019.