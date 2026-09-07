Vinicius Jr : «nous allons gagner la Ligue des Champions »

Ce lundi, les stars étaient de sortie au Real Madrid. Kylian Mbappé s’est présenté face à la presse lors de la conférence de presse d’avant-match face à l’Inter. Il n’a pas caché son souhait de soulever la Ligue des Champions. Une volonté qui est aussi celle de Vinicius Jr, qui s’est exprimé sur Real Madrid TV. «J’espère que nous remporterons ce seizième titre. Nous sommes prêts. C’est notre compétition. Nos performances ont été décevantes ces deux dernières années. Notre premier objectif est de terminer dans les huit premiers. La Ligue des Champions nous passionne toujours. Cette saison sera différente des deux précédentes, et nous allons gagner la Ligue des Champions.»

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Il poursuit : « à chaque fois que la Ligue des Champions arrive, c’est différent. Nous sommes prêts pour ce match contre une grande équipe qui nous demandera beaucoup. L’Inter est une équipe très forte physiquement, elle défend avec cinq défenseurs, ce qui nous pose généralement des problèmes, mais l’entraîneur a la solution. Nous avons quelques absents, ce qui complique les choses, mais nous allons tous donner le meilleur de nous-mêmes et j’espère que nous pourrons créer ce lien privilégié avec les supporters lors de ces matches.» Vini Jr a prévenu tout le monde, le Real Madrid veut sa 16e C1.