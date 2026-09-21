OM : Bruno Genesio souhaite une prise de parole publique de Frank McCourt

La crise couve dangereusement sur la Canebière. Auteur de son pire début de saison depuis quinze ans et englué à une très inquiétante dix-septième place en Ligue 1 après son récent revers à domicile face au Paris Saint-Germain (1-2), l’Olympique de Marseille traverse une énorme zone de turbulences. Si son avenir sur le banc phocéen semble déjà fragilisé par une terrible série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, Bruno Genesio refuse de porter le chapeau tout seul. Déjà agacé en privé par les contraintes financières qui ont plombé son mercato estival, l’ancien coach rennais, qui a publiquement prévenu qu’il assumait sa part de responsabilité « comme d’autres devront le faire aussi », souhaite désormais crever l’abcès en haut lieu.

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Selon nos informations, le technicien de 60 ans attend une prise de parole publique de Frank McCourt afin de clarifier les véritables ambitions du club. Une requête vaine pour le moment, puisque le propriétaire américain ne prévoit absolument pas de communiquer. Face à ce mutisme, Bruno Genesio sent comme une forme de trahison. Avant de parapher son contrat avec l’OM, des moyens financiers lui avaient été promis pour recruter et bâtir une équipe compétitive. La réalité a été tout autre si bien que l’entraîneur aujourd’hui estime que l’effectif actuel ne correspond en rien au projet ambitieux qui lui avait été initialement vendu…