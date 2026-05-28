Barrages L1-L2 : la mesure lunaire imposée aux supporters niçois

La deuxième manche entre Nice et Saint-Étienne s’annonce intense. Après un match aller tendu et sans but à Geoffroy-Guichard (0-0), où les supporters niçois étaient déjà interdits de déplacement par arrêté ministériel, les autorités ont décidé de renforcer, une fois de plus, les mesures pour éviter tout débordement. Le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, a signé ce mercredi l’arrêté n°2026-760, qui interdit à tout supporter de l’OGC Nice… de se trouver dans leur ville, notamment aux abords de l’Allianz Riviera et du centre d’entraînement de leur club.

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La rencontre se tiendra évidemment à huis clos, et cette mesure exceptionnelle qui restreint la liberté d’aller et venir des supporters niçois dans leur propre ville, s’appliquera de vendredi midi jusqu’à samedi deux heures du matin, soit presque pendant 48 heures. Les deux formations ont leurs cartes à jouer, mais ce qui est certain, c’est que l’avantage du public n’aura pas sa place sur la Côte d’Azur. Reste à savoir si toutes les consignes seront respectées par les fans.