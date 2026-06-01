L’OM sous la menace d’une terrible sanction !

Cinquième du dernier exercice de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne disputera pas la Ligue des Champions. Trop irréguliers, les hommes d’Habib Beye devront, en effet, se contenter de la Ligue Europa. Ce lundi, les supporters phocéens - qui regardent de près la restructuration du club avec l’arrivée d’une nouvelle direction - ont toutefois de bonnes raisons de trembler.

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En effet, comme indiqué par L’Equipe, la situation financière du club marseillais ne s’arrange pas. Le quotidien précise, à ce titre, que le club détenu par Frank McCourt a cumulé des pertes nettes de près de 157 millions d’euros selon les rapports de la DNCG avec une courbe préoccupante sur les trois dernières saisons (- 12,7 millions d’euros en 2022-2023, puis - 39,1 millions d’euros en 2023-2024, et enfin - 105 millions d’euros 2024-2025).

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L’OM exclu de la Ligue Europa ?

Un bilan inquiétant que la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA va étudier, ce mardi, au siège de l’UEFA, à Nyon. Et des sanctions importantes pourraient rapidement tomber. Alors que les hautes sphères olympiennes invoquent la crise des droits télévisuels en France pour expliquer leur situation chaotique, les instances vont-elles faire preuve d’indulgence ? Rien n’est moins sûr.

L’Equipe assure ainsi qu’une exclusion de la Ligue Europa la saison prochaine reste une issue possible, tout comme un encadrement de la masse salariale, prononcé par le gendarme financier du foot français. Vous l’aurez compris, l’OM - qui va se rendre devant la DNCG le 18 juin prochain pour son audition - a de quoi se faire du souci…