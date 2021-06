France-Allemagne : Paul Pogba élu homme du match par l'UEFA

Paul Pogba a fait la loi ce soir dans l'entrejeu. Le joueur de Manchester United a survolé la rencontre, dominant ses vis à vis allemands, sur les séquences défensives comme offensives. La rédaction de Foot Mercato l'a d'ailleurs élu homme du match, avec une note de 7,5/10.

Et visiblement, à l'UEFA, on a les mêmes gouts que nos journalistes. L'institution organisatrice du tournoi a aussi décerné le trophée d'homme du match à l'ancien de la Juventus. Le premier d'une longue série ?

Paul Pogba is named Man of the Match. What a performance! 🙏 pic.twitter.com/uyLWMlJM3V