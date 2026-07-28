Menu Rechercher
Commenter 14
Bundesliga

Le PDG du Bayern Munich annonce que Michael Olise va rester

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Michael Olise @Maxppp

L’avenir de Michael Olise fait toujours parler en Allemagne. Mais la future arrivée de Yan Diomandé au Real Madrid pourrait mettre un terme aux rumeurs d’une arrivée en Espagne. Quoi qu’il en soit, le PDG du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a été clair lors d’un échange avec la presse. À la question de savoir si Olise allait rester au Bayern, il a répondu : « oui bien sûr », avant d’ajouter qu’il n’avait reçu « ni lettre ni fax ni appel » du Real Madrid.

La suite après cette publicité

« C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, j’ai perdu le compte du nombre de fois où des amis m’ont posé la question. Mais pas une seule personne ne m’a dit : « Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre », a-t-il conclu

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Real Madrid
Michael Olise

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier