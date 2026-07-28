Le PDG du Bayern Munich annonce que Michael Olise va rester

L’avenir de Michael Olise fait toujours parler en Allemagne. Mais la future arrivée de Yan Diomandé au Real Madrid pourrait mettre un terme aux rumeurs d’une arrivée en Espagne. Quoi qu’il en soit, le PDG du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a été clair lors d’un échange avec la presse. À la question de savoir si Olise allait rester au Bayern, il a répondu : « oui bien sûr », avant d’ajouter qu’il n’avait reçu « ni lettre ni fax ni appel » du Real Madrid.

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« C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, j’ai perdu le compte du nombre de fois où des amis m’ont posé la question. Mais pas une seule personne ne m’a dit : « Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre », a-t-il conclu