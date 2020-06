Liga NOS : Benfica rattrapé par Portimonense

La Liga NOS a fait son grand retour la semaine dernière. Pour sa reprise, le Benfica Lisbonne pouvait prendre la tête du championnat après le faux pas du FC Porto, mais le SLB n'avait pas pu faire mieux qu'un match nul contre Tondela (0-0). Un résultat qui avait laissé des traces, certains supporters ayant ensuite caillassé le bus de l'équipe lisboète, faisant deux blessés parmi l'effectif. Opposé à Portimonense ce mercredi (26e journée), les Águias voulaient donc retrouver la victoire après une série de quatre matches nuls toutes compétitions confondues.

Malheureusement, la formation entraînée par Bruno Lage a encore été accrochée (2-2). Tout avait pourtant bien débuté avec les buts de Pizzi (18e) et Almeida (31e). Mais en seconde période, les locaux ont montré un autre visage et Dener (66e) et Tavares (76e) ont égalisé pour Portimonense. Avec ce match nul, le Benfica Lisbonne prend un point d'avance sur le FC Porto en tête, mais les Dragões défient le CS Maritimo dans quelques instants (22h30). De son côté, Portimonense est dix-septième du classement de Liga NOS, à cinq points du premier non relégable, Paços Ferreira.