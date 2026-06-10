Portugal - Nigeria : les compositions officielles

Ce mercredi, place au dernier gros match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et le Nigeria. Les Lusitaniens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio et Nelson Semedo en défense. Vitinha et Joao Neves composent l’entrejeu avec Bruno Fernandes un cran plus haut. En pointe, Cristiano Ronaldo est accompagné par Francisco Trincao et Pedro Neto.

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De leur côté, les Super Eagles s’articulent dans un 4-3-3 avec Maduka Okoye dans les cages derrière Christian Akpan, Semi Ajayi, Calvin Bassey et Bruno Onyemaechi. Le milieu de terrain est assuré par Alex Iwobi, Wilfred Ndidi et Tochukwu Nnadi prennent les couloirs. Devant, Akor Adams est soutenu par Fisayo Dele-Bashiru et Moses Simon.

Les compositions

Portugal :

Nigeria :