Portugal - Nigeria : les compositions officielles
Ce mercredi, place au dernier gros match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et le Nigeria. Les Lusitaniens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio et Nelson Semedo en défense. Vitinha et Joao Neves composent l’entrejeu avec Bruno Fernandes un cran plus haut. En pointe, Cristiano Ronaldo est accompagné par Francisco Trincao et Pedro Neto.
De leur côté, les Super Eagles s’articulent dans un 4-3-3 avec Maduka Okoye dans les cages derrière Christian Akpan, Semi Ajayi, Calvin Bassey et Bruno Onyemaechi. Le milieu de terrain est assuré par Alex Iwobi, Wilfred Ndidi et Tochukwu Nnadi prennent les couloirs. Devant, Akor Adams est soutenu par Fisayo Dele-Bashiru et Moses Simon.
Les compositions
Portugal :
Nigeria :
En savoir plus sur
Espagne, Luis de la Fuente : « je pense que nous avons les 6 meilleurs milieux de terrain du monde »
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer