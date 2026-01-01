Menu Rechercher
Ligue 1

OGC Nice : la piste Antoine Kombouaré a été étudiée

Par Allan Brevi
1 min.
Antoine Kombouaré lors de la réception de l'OM à la Beaujoire @Maxppp

À la suite du départ de Franck Haise, l’OGC Nice a exploré plusieurs pistes pour lui succéder. D’après les informations de Nice-Matin, les dirigeants niçois ont notamment étudié les profils de Frédéric Antonetti et d’Antoine Kombouaré. Libre depuis son éviction du FC Nantes en mai 2025, l’ancien entraîneur du PSG figurait parmi les options envisagées par le GYM au moment de lancer sa réflexion sur le futur du banc.

Le dossier Kombouaré n’a toutefois pas été approfondi, Nice ayant finalement fait le choix de se tourner vers Claude Puel, déjà passé par le club. Actuellement à la 13e place de Ligue 1, l’OGC Nice affronte Strasbourg le 3 janvier prochain.

