Dimitri Payet fait sauter la banque contre Monaco !

Choc au sommet en Ligue 1 entre l'OM et l'AS Monaco. Un classique du championnat entre deux équipes en panne de confiance et de résultats ces dernières semaines. Et c'est dans son antre d'un Orange Vélodrome où plus de 57 000 spectateurs sont attendus que Marseille va accueillir le club de la Principauté qui vient d'être éliminé en 1/2 finale de la Coupe de France face à Nantes. Et pour ce OM-Monaco, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Zebet double votre dépôt avec le code FMX2. Déposez 100€ et jouez avec 200€.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Zebet pour ce OM-Monaco, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire de l'OM et but de Payet (cote à 5,30)

Malgré des prestations plutôt inégales, Dimitri Payet reste le maillon essentiel de l'attaque marseillaise. Tireur de penalty attitré comme face à Troyes le week-end dernier, l'ancien international tricolore a de grandes chances de transpercer les filets ce dimanche face à une équipe monégasque en plein doute et qui a encaissé 5 buts lors de ses 3 derniers matches. Pourquoi donc ne pas miser sur un but de Payet et une victoire phocéenne contre le club de la Principauté. La cote est belle et le risque finalement limité.

Victoire 2-1 de l'OM contre Monaco (cote à 9,50)

Le Rocher gronde ces derniers jours. Aucune victoire lors des 4 derniers matches face à des adversaires au niveau inférieur sur le papier, Monaco affronte une équipe marseillaise qui n'est pas non plus en grande forme, mais qui a su se transcender ces derniers matches lorsque l'enjeu était important. On pense notamment à la double confrontation en Coupe d'Europe face à Qarabag. Défait à Louis II (2-0), l'ASM devrait encore perdre dimanche. Mais Monaco est joueur et devrait tout de même parvenir à marquer grâce à sa belle puissance de frappe offensive. On mise sur une victoire 2-1 de l'OM.

But de Wissam Ben Yedder (cote à 2,82)

Si Monaco ne va pas bien en ce moment, ce n'est pas le cas de Wissam Ben Yedder. L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 reste sur une série de 11 buts marqués lors des 11 derniers matches, ce qui en fait l'un des buteurs les plus décisifs de ces dernières semaines. Et comme Dimitri Payet, c'est lui qui est l'artificier en charge des penaltys. Il en a d'ailleurs marqué 6 depuis le début de la saison. Et pourquoi pas un 7e face à l'OM ?

Pour cette rencontre, avec notre partenaire Zebet et le code FMX2, nous doublons votre dépôt. Déposez 100€ et jouez avec 200€. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.

N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match !

(*cotes soumises à variations)