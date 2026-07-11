Coupe du Monde 2026, Belgique : ça sent déjà la fin pour Rudi Garcia

L’aventure de Rudi Garcia à la tête de la Belgique pourrait s’arrêter plus tôt que prévu. Arrivé en janvier 2025, le technicien français est en fin de contrat le 31 juillet et, malgré un quart de finale de Coupe du Monde 2026 conforme aux objectifs fixés par la fédération, son avenir demeure très incertain. S’il a réussi à tenir tête à l’Espagne, avec une élimination des Diables Rouges sur une faute de main dans les derniers instants, la tendance serait à une séparation.

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Le directeur sportif Vincent Mannaert souhaite prendre quelques jours de réflexion avant d’évaluer le travail de son sélectionneur, rapporte la Dernière Heure. Plusieurs Mais un autre élément pèse dans la balance : Rudi Garcia lui-même n’a jamais manifesté une réelle volonté de prolonger son aventure. Après l’élimination contre l’Espagne, le Français avait d’ailleurs entretenu le flou en conférence de presse sur son avenir, estimant qu’il y avait encore des incertitudes pour qu’il reste en poste.

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Des frictions en interne avec Rudi Garcia

«On fera un bilan du tournoi, il y a trop d’incertitudes pour l’avenir. On a fait le maximum pour sortir l’Espagne. Ne parlons pas de ça, ce n’est pas le moment de parler de mon avenir à la tête des Diables», a-t-il lâché après la rencontre. Malgré des tensions avec le staff technique sur ses choix, notamment la sélection de Zeno Debast à l’encontre de l’équipe médicale des Diables Rouges, et une communication externe qui a fait débat en interne, les résultats de Rudi Garcia sont loin d’être catastrophiques. Depuis sa nomination, Garcia n’a perdu que deux de ses vingt rencontres à la tête des Diables Rouges et a rempli les missions qui lui avaient été confiées, notamment le maintien de la Belgique dans l’élite de la Ligue des Nations et une qualification jusqu’en quarts de finale du Mondial.

Mais ces performances ne suffisent visiblement pas à convaincre les décideurs de poursuivre l’aventure. La principale réserve viendrait du vestiaire. Si les internationaux belges apprécient davantage le management humain de Rudi Garcia que celui de son prédécesseur Domenico Tedesco, ils seraient beaucoup plus sceptiques quant à ses choix tactiques. Une partie du groupe estime que le Français n’est pas l’homme idéal pour accompagner la nouvelle génération vers un nouveau cap. Un constat qui pourrait précipiter la fin de son mandat dans les prochaines semaines, malgré un parcours salué lors de la Coupe du Monde 2026.