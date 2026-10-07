Le Portugal se divise plus que jamais après la polémique autour de Cristiano Ronaldo

Le cas Cristiano Ronaldo fait encore la une des médias au Portugal ce mercredi. Il faut dire que le meilleur joueur de l’histoire de la sélection a tout fait pour. Son communiqué, digne d’un véritable roman, publié hier soir avait pour but de calmer la situation, la sienne, puisqu’il est coupable d’être parti en plein milieu du stage de l’équipe nationale, furieux d’avoir été mis sur le banc contre la Norvège, de s’être échauffé pour finalement ne jamais entrer en jeu. Selon lui, le responsable de cette situation se nomme Jorge Jesus. Après cet épisode, il aurait pourtant convenu avec le sélectionneur que ce dernier fasse amende honorable devant la presse. Il n’en a rien été.

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Le communiqué de la star portugaise a finalement eu l’effet inverse. S’il ne souhaite pas prendre sa retraite internationale, et, donc, ouvre la porte à un retour en sélection, l’attaquant n’a fait qu’attiser les tensions autour de sa personne. Il suffit de regarder les réactions sur les réseaux sociaux, dépitées de voir l’histoire se terminer ainsi après deux décennies d’émotions partagées. Cela fait encore plus mal à certains fans lorsqu’en parallèle, Lionel Messi, son meilleur adversaire, quitte quant à lui la sélection argentine dans les larmes de tout un peuple et sous les révérences du monde entier. Certains médias portugais évoquent même une certaine honte devant la lecture d’un communiqué hors-sol.

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«L’ego de Ronaldo a même oublié Eusebio»

« Dans quel état d’esprit Cristiano Ronaldo – et son "équipe personnelle", composée d’employés d’Al-Nassr et autres – ont-ils pu croire qu’un sélectionneur national se rendrait en salle de presse pour lire une déclaration contenant ces huit points? », s’interroge un éditorialiste de O Jogo, qui revient sur le 6e point de la star, celui où il se compare à Pelé et Maradona. Au pays d’Eusebio, la référence ne passe pas. « L’ego de Ronaldo a même oublié Eusebio. Tout est question d’ego », poursuit le journaliste. Selon lui, la star tire la couverture à soi pour mieux cibler Jorge Jesus et le président de la fédération, Pedro Proença, mais il met aussi fin à sa carrière en sélection en faisant cela.

C’est probablement l’une des critiques les plus dures que l’on trouve. En revanche, tout le monde s’accorde à dire que la Seleçao est la grande perdante de cet épisode. L’affaire a pourri son stage, alors qu’aucun coéquipier de CR7 en sélection n’a pris pour le moment sa défense ou exprimé un message de soutien en public depuis le fameux communiqué. Son cas divise le public également. Dans un sondage publié par A Bola, 71% des votants estiment que Ronaldo ne pourra pas revenir, quand 6% prennent sa défense en accusant Jorge Jesus de ne pas avoir tenu sa parole. 13% souhaitent que tout le monde se parle et retrouve la quiétude d’avant.

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Ronaldo a aussi des soutiens

Un billet publié dans A Bola écrit par José Neto, professeur en psychologie en sciences du sport, voit dans cet épisode, un mal lié à la retraite sportive qui s’approche, irrémédiablement. « L’arrêt ou la transition de carrière, chez les athlètes de haut niveau, doit faire l’objet d’une attention particulière dès son déclenchement, afin que chacun puisse s’y préparer individuellement en fonction de ses ressources, de son expérience et de ses stratégies. Cet événement peut engendrer pression, anxiété et crise chez certains, tandis que chez d’autres, il peut être source de soulagement. » Il a titré son article sur la petite mort du sportif de haut niveau d’un équivoque : « Au revoir, je m’en vais »

Il y a également les défenseurs de la star. Ils se font assez bruyants dans les médias et n’hésitent pas à faire connaître leur message à l’instar des journalistes espagnol Edu Aguirre et anglais Piers Morgan. Ils sont même considérés comme des amis du joueur quadragénaire. Au pays, il faut regarder du côté de Record pour trouver certains de ses soutiens. Le média appartient même au groupe Medialivre, dont Ronaldo est actionnaire à hauteur de 30 %. S’il concédait encore hier que le joueur avait un long chemin à parcourir avant de se rabibocher avec la fédération, Bernardo Ribeiro est cette fois plus critique à l’égard des dirigeants en parlant d’« imbéciles, influencés par ceux qui travaillent avec Jorge Jesus », et qui « ont terni la réputation de certains professionnels de Medialivre. »

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La prise de parole de Jesus attendue

Cristiano Ronaldo devrait probablement être sanctionné pour son comportement durant ce stage. Plus globalement, il est difficile d’envisager dans les conditions actuelles son retour au sein d’une équipe dont il est le plus capé (234 sélections) et le meilleur buteur (146 réalisations) de l’histoire. On en saura plus dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Déjà, le Portugal est tourné vers la prochaine fenêtre internationale de novembre (réception du Danemark le 14 et déplacement au Pays de Galles le 17), et se demande quels pourraient être les nouveaux appelés par Jorge Jesus. « Compte tenu de cette polémique, il est légitime de se demander si Cristiano Ronaldo sera sélectionné », affirme A Bola. Ça sera aussi l’occasion pour le sélectionneur de prendre la parole à ce sujet. Il a pour le moment esquivé le sujet.