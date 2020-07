Mercato : qui pour relancer l'infatigable Yaya Touré, disponible pour 0 euro ?

27 juillet 2019. Il y a un an jour pour jour, Yaya Touré jouait son premier match sous les couleurs de Qingdao Huanghai (défaite 1-0 face à Heilongjiang). Recruté par l'écurie de deuxième division chinoise pour apporter son expérience, l'Ivoirien voulait se relancer après un retour manqué à l'Olympiakos en 2018 (5 matches joués). Mais le milieu de terrain n'a pas fait long feu dans l'Empire du milieu. En effet, il a quitté son club après y avoir donc disputé onze rencontres de League One. La dernière date d'ailleurs du 2 novembre 2019. Ce jour-là, il avait été exclu deux minutes après le début de la rencontre puisqu'il avait asséné un coup de pied à un adversaire au bout de dix secondes.

La suite après cette publicité

Si l'ancien du Barça et de Manchester City n'a pas terminé sur une bonne note d'un point de vue individuel, cela a été tout le contraire collectivement puisque le Qingdao Huanghai a été promu en Super League (D1 chinoise). Depuis ce match face au Nantong Zhiyun (défaite 2-1), qui était d'ailleurs l'ultime match de la saison en Chine, Yaya Tourné n'a plus joué de rencontre officielle. Il n'a donc plus disputé une partie depuis pratiquement neuf mois. Malgré cela, il a toujours clamé son envie de continuer à jouer au ballon rond. Le 18 novembre dernier, il s'était confié lors d'un entretien au Times.

Yaya Touré a été proposé en France

«Je veux juste que les gens me donnent une chance et ils ne seront pas déçus. Je continuerai à jouer, peut-être quelques années. La Premier League, le championnat, ça dépend, mais j'ai hâte d'être manager. Je vais commencer mes diplômes ». En plus de travailler à sa reconversion, l'Eléphant lançait un appel aux clubs de football. Un appel que certains ont entendu, notamment du côté du Brésil. Botafogo et Vasco de Gama ont été cités comme des prétendants. Mais aucun d'entre eux n'a finalement conclu l'affaire pour le moment. Selon nos informations, Yaya Touré a aussi été proposé à plusieurs clubs français ces dernières semaines. D'ailleurs, le directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi, a avoué récemment qu'il avait reçu une proposition pour recruter le milieu ivoirien.

👀 Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y — Leyton Orient (@leytonorientfc) July 24, 2020

Mais son avenir pourrait finalement s'écrire en Angleterre. C'est en tout cas le souhait des supporters du Leyton Orient FC qui inonde le club de tweets et de messages depuis vendredi dernier. Car l'écurie de quatrième division anglaise (League Two) a crée le buzz en publiant une photo de Yaya Touré sous son maillot. «Qui avons-nous ici ? Ce n'est que le triple vainqueur de la Premier League, le vainqueur de la Liga et de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est là, au centre d'entraînement de Leyton Orient ce matin». Mais les fans du club anglais, qui militent pour sa venue ces derniers jours, vont être déçus. En effet, le joueur de 37 ans n'est présent que de façon temporaire puisqu'il s'entraîne avec le LOFC afin de peaufiner sa préparation physique en attendant de trouver un nouveau projet et de refouler officiellement les terrains.

L'Ivoirien s'entraîne en D4 anglaise en attendant un nouveau défi

Quoi qu'il en soit, Leyton Orient est ravi de pouvoir l'accueillir comme l'a expliqué l'entraîneur Ross Embleton. «J'ai eu le contact de son agent il y a dix jours, et nous avons pensé que c'était une blague ! Toute opportunité d'avoir un joueur de sa qualité, l'un des meilleurs au monde, est fantastique. Il est comme une très bonne personne et cela donnera à nos joueurs une très bonne occasion d'apprendre de lui et de son expérience». Une expérience que l'Ivoirien partage bien volontiers comme il l'a indiqué au site officiel du club de D4 anglaise. Le directeur et le personnel ont été fantastiques en me permettant de venir m'entraîner avec les gars, et c'est une énorme opportunité, car les choses ne sont pas faciles, surtout avec le virus. Je veux juste en profiter jusqu'à la dernière minute, car le football est tout pour moi.

Il a ajouté : «C’est le Leyton Orient qui m’a permis de m'entraîner avec les gars, et tout le monde m’a bien accueilli ici. Je veux juste faire de mon mieux et m'entraîner dur. Aujourd'hui (vendredi), c'était juste pour essayer de faire marcher mes jambes, mais je pense qu'à partir de lundi, je chercherai à être plus impliqué sur le ballon et je serai beaucoup plus actif ». Visiblement ravi de retrouver la vie de groupe et d'un club, Yaya Touré a toutefois précisé dans un tweet. «Merci aux sympathiques personnes de Leyton Orient de m’accueillir pour m’entraîner avec eux. Ça fait du bien de reprendre l’entraînement et de sentir le terrain. Bien se préparer pour mon prochain défi». Il reste à savoir où ce sera pour le footballeur qui a donc joué en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Ukraine, en Grèce, en France, en Espagne, en Angleterre et en Chine.