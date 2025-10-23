OM : Weah refuse de dramatiser après la défaite face au Sporting

Après la défaite de l’OM face au Sporting Portugal (2-1), Timothy Weah a reconnu l’impact majeur de l’expulsion d’Emerson Palmieri sur le déroulé du match. « On avait bien commencé, mais à dix, c’était difficile », a confié l’international américain, conscient que la supériorité numérique du Sporting en seconde période a complètement changé la physionomie de la rencontre. Malgré la frustration, il se montre résilient : « la déception domine, car on veut gagner tous les matches et marquer à chaque fois… On doit se concentrer sur Lens désormais. »

La suite après cette publicité

L’expulsion d’Emerson, survenue juste avant la pause alors que l’OM menait, a été largement critiquée par la presse française, pointant une simulation très maladroite du latéral italien. Weah, lui, préfère tirer des enseignements de cette situation : « en première mi-temps, on a fait un gros match. Je suis fier de l’équipe, on doit maintenant passer à autre chose et mettre le focus sur Lens. On garde de la confiance… On va se remettre en question, au travail. » Ses déclarations traduisent à la fois la déception du moment, à l’image de la réaction d’Aubameyang, et la détermination de rebondir rapidement.