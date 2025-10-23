OM : Weah refuse de dramatiser après la défaite face au Sporting
Après la défaite de l’OM face au Sporting Portugal (2-1), Timothy Weah a reconnu l’impact majeur de l’expulsion d’Emerson Palmieri sur le déroulé du match. « On avait bien commencé, mais à dix, c’était difficile », a confié l’international américain, conscient que la supériorité numérique du Sporting en seconde période a complètement changé la physionomie de la rencontre. Malgré la frustration, il se montre résilient : « la déception domine, car on veut gagner tous les matches et marquer à chaque fois… On doit se concentrer sur Lens désormais. »
L’expulsion d’Emerson, survenue juste avant la pause alors que l’OM menait, a été largement critiquée par la presse française, pointant une simulation très maladroite du latéral italien. Weah, lui, préfère tirer des enseignements de cette situation : « en première mi-temps, on a fait un gros match. Je suis fier de l’équipe, on doit maintenant passer à autre chose et mettre le focus sur Lens. On garde de la confiance… On va se remettre en question, au travail. » Ses déclarations traduisent à la fois la déception du moment, à l’image de la réaction d’Aubameyang, et la détermination de rebondir rapidement.
En savoir plus sur
L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre
Explorer