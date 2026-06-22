Menu Rechercher
Commenter 22
Coupe du Monde

CdM 2026 : la FIFA annonce 99% de remplissage dans les stades

Par Valentin Feuillette
1 min.
Infantino, Trump, Sheinbaum, Carney @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 connaît un véritable succès populaire dans les stades. D’après les chiffres communiqués par la FIFA à plusieurs médias, le taux de remplissage des seize enceintes utilisées pour le tournoi atteignait 99,54 % après les 36 premiers matchs disputés.

La suite après cette publicité

Avec une affluence moyenne de 64 110 spectateurs par rencontre, le Mondial nord-américain a déjà attiré 2 307 947 personnes dans les tribunes. À mi-parcours de la phase de groupes et avec un format élargi à 48 équipes pour un total de 104 matchs, la compétition est en bonne voie pour battre les records de fréquentation établis lors des précédentes éditions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier