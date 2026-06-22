Coupe du Monde
CdM 2026 : la FIFA annonce 99% de remplissage dans les stades
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@Maxppp
La Coupe du Monde 2026 connaît un véritable succès populaire dans les stades. D’après les chiffres communiqués par la FIFA à plusieurs médias, le taux de remplissage des seize enceintes utilisées pour le tournoi atteignait 99,54 % après les 36 premiers matchs disputés.
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Avec une affluence moyenne de 64 110 spectateurs par rencontre, le Mondial nord-américain a déjà attiré 2 307 947 personnes dans les tribunes. À mi-parcours de la phase de groupes et avec un format élargi à 48 équipes pour un total de 104 matchs, la compétition est en bonne voie pour battre les records de fréquentation établis lors des précédentes éditions.
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