Scandale d’escortes sexuelles à Milan : plusieurs joueurs de Serie A impliqués

Une enquête du parquet de Milan met en lumière un réseau présumé de racolage et d’exploitation de la prostitution fréquenté par une clientèle aisée, parmi laquelle figureraient plusieurs joueurs évoluant en Serie A. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, certains clients bénéficiaient d’une formule « tout compris » comprenant une soirée dans les boîtes de nuit du quartier nocturne milanais, une nuit d’hôtel et la présence d’escortes. Le coût de ces soirées pouvait atteindre plusieurs milliers d’euros. Quatre mandats d’assignation à résidence ont été signés par la juge d’instruction Chiara Valori contre des membres présumés d’une organisation criminelle soupçonnée d’avoir organisé ce système et d’avoir tiré profit d’activités liées au proxénétisme et à l’exploitation de la prostitution, tout en blanchissant les revenus générés.

La suite après cette publicité

L’enquête, menée par l’unité de police économique et financière de la Guardia di Finanza, a permis de réunir de nombreux éléments de preuve sur le fonctionnement du réseau. Les suspects auraient opéré sous couvert d’une société d’événementiel basée à Cinisello Balsamo, qui recrutait des femmes, notamment des escortes professionnelles, pour participer à des soirées privées et fournir des prestations sexuelles à une clientèle fortunée. Les femmes étaient hébergées dans les locaux de la société et rémunérées pour accompagner les clients lors d’événements exclusifs. Les investigations financières ont également mis en évidence un patrimoine largement disproportionné par rapport aux revenus déclarés des suspects, les enquêteurs estimant que leurs gains provenaient presque exclusivement de l’organisation de ces soirées illégales.