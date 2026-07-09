Le Bayer Leverkusen s’offre un nouveau joueur de l’OL
Après avoir recruté Afonso Moreira (21 ans) en début de mercato contre 29,5 millions d’euros, le Bayer Leverkusen poursuit son mercato du côté de l’Olympique Lyonnais. Jeune milieu défensif de 17 ans, Kenan Doganay quitte les Gones pour rejoindre l’Allemagne.
Welcome to the Werkself, Kenan Doganay! 👋— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 9, 2026
The France U17 international has joined from Olympique Lyonnais and will initially train and play with our U19s ⚫🔴 pic.twitter.com/RR0Xj6Q6hT
«L’Olympique Lyonnais annonce le transfert du milieu de terrain Kenan Doganay au Bayer Leverkusen pour un montant de 265 000 €, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future», peut-on lire dans un communiqué. Le joueur évoluera dans un premier temps avec l’équipe U19 du Werkself.
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