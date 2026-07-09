Menu Rechercher
Commenter
Officiel Bundesliga

Le Bayer Leverkusen s’offre un nouveau joueur de l’OL

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

Après avoir recruté Afonso Moreira (21 ans) en début de mercato contre 29,5 millions d’euros, le Bayer Leverkusen poursuit son mercato du côté de l’Olympique Lyonnais. Jeune milieu défensif de 17 ans, Kenan Doganay quitte les Gones pour rejoindre l’Allemagne.

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais annonce le transfert du milieu de terrain Kenan Doganay au Bayer Leverkusen pour un montant de 265 000 €, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future», peut-on lire dans un communiqué. Le joueur évoluera dans un premier temps avec l’équipe U19 du Werkself.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Ligue 1
Lyon
Leverkusen
Kénan Doğanay

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Kénan Doğanay Kénan Doğanay
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier