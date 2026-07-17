Le FC Barcelone a encaissé 105 M€ en moins de deux heures !

Englué dans des soucis financiers depuis plusieurs années, le FC Barcelone semble redresser doucement la tête. Cependant, il en a surpris plus d’un en recrutant Anthony Gordon (ex-Newcastle) pour 80 M€, alors que Julián Álvarez est toujours ciblé et que son prix atteindra au minimum la barre des 100 M€. Sans oublier le transfert de Karim Adeyemi (environ 30 M€). Où le Barça a-t-il trouvé tout cet argent ? Le club catalan compte évidemment sur la rénovation du Camp Nou pour voir ses revenus grimper en flèche, mais il a également profité des reventes de ses anciens joueurs pour toucher quelques deniers. Le Barça sait aussi passer par le monde de la finance pour récolter des fonds. C’est d’ailleurs ce que viennent d’annoncer les Blaugranas via un communiqué.

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« Le FC Barcelone a mené à bien une émission de Senior Secured Notes d’un montant de 105 millions d’euros, arrivant à échéance en octobre 2036 et assortie d’un coupon fixe de 5,14 %. L’opération a bénéficié d’un solide soutien de la part des investisseurs institutionnels internationaux. La demande a largement dépassé le montant proposé, avec une sur-souscription supérieure à 200 %, et la totalité de l’émission a été placée en moins de deux heures auprès d’un groupe restreint d’investisseurs américains composé de compagnies d’assurance, de fonds d’investissement et de fonds de pension. Le succès de cette opération renforce la confiance des marchés internationaux dans la solidité du projet du FC Barcelone, ainsi que dans la capacité du club à mettre en œuvre sa stratégie financière et de croissance. La forte demande enregistrée et les conditions obtenues lors de cette émission témoignent du soutien des investisseurs à l’évolution financière du club », indique le Barça, avant de poursuivre.

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Le marché financier fait à nouveau confiance au Barça

« Ce soutien se reflète également dans la réduction du spread exigé par le marché, qui est passé de 240 à 202 points de base par rapport à l’émission précédente, ce qui témoigne d’une perception plus favorable du risque et d’une confiance accrue dans le projet du FC Barcelone. Les fonds levés lors de cette première émission serviront à renforcer la trésorerie du club et à poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique, conformément aux objectifs de croissance et de consolidation financière du FC Barcelone. Goldman Sachs a agi en tant que chef de file et agent de placement de cette émission d’obligations à dix ans ».

El FC Barcelona culmina con éxito una emisión de bonos con un fuerte respaldo de los inversores internacionales



🔗 Todos los detalles: https://t.co/qDgL0Dn8zv pic.twitter.com/mw9P9IVGPC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 17, 2026

Pour les novices, ce communiqué annonce que le FC Barcelone a levé 105 M€ en émettant des obligations. En clair, les Culés ont emprunté de l’argent à des investisseurs avec la garantie de rembourser cet emprunt de façon prioritaire. Il s’agit d’un prêt sur dix ans que le Barça devra rembourser en 2036. Pendant ce prêt, les investisseurs recevront un intérêt annuel fixe de 5,14%. La forte demande (plus de 200% de souscription) a démontré que le marché financier ne considère plus le Barça comme un investissement risqué. Enfin, le Barça pourra utiliser ces 105 M€ pour renflouer sa trésorerie.