La presse juge les premiers choix de Zidane, grosses tensions entre le Real Madrid et Javier Tebas

Zidane veut mettre Mbappé à gauche

L’équipe de France a effectué son tout premier entraînement avec le groupe entier hier, excepté Kylian Mbappé, resté en repos en raison d’un état grippal. L’occasion de voir les prémices de la tactique de Zinédine Zidane avec notamment deux équipes différentes mises en place avec à chaque fois un milieu à trois qui n’a pas échappé à la presse, comme le souligne L’Equipe. Et l’autre détail qui a son importance, seul Bradley Barcola était présent dans les deux formations, aligné à gauche de l’attaque, ce qui laisse évidemment penser que cette place sera réservée à Kylian Mbappé comme Zinédine Zidane l’avait exprimé à demi-mot lors de sa conférence de presse de vendredi. Et justement, Le Parisien analyse ce choix, qu’il qualifie de bonne idée. S’il marque souvent dans l’axe, le média souligne que le capitaine des Bleus n’est pas moins tranchant à gauche. Pour le quotidien, replacer Mbappé à gauche est sans doute le meilleur moyen d’exploiter ses deux profils de dynamiteurs et de finisseurs. Toutefois la question des replis défensifs se pose pour ne pas déséquilibrer l’équipe sans ballon. Premier élément de réponse en Turquie vendredi soir, où le numéro 10 des Bleus devrait être rétabli.

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Le derby de Madrid a laissé des traces

Du côté de la presse catalane à présent, ce sont les tensions entre le Real Madrid et le président de la Liga, Javier Tebas qui font parler. Outre la défaite, le derby de Madrid a laissé des traces. « Florentino veut la tête de Tebas », placarde Sport. Même son de cloche pour Marca, qui relate les différents échanges virulents de ces dernières heures. Après les captures d’écrans apportées par José Mourinho en conférence de presse, le club madrilène est sorti du silence en publiant un communiqué en visant les propos de Javier Tebas et réclame son départ. Des propos sur lesquels le président n’a pas hésité à rebondir, en estimant que soutenir que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid revient à vivre dans une autre galaxie.

Carlos Espi vote Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or

Carlos Espi est le sauveur du Real Madrid en ce début de saison. L’attaquant s’est livré dans les colonnes de AS. L’occasion pour lui notamment de révéler ce que lui demande Mourinho, à savoir aider un maximum Mbappé, comme le placarde le quotidien espagnol sur sa Une. Et avec 2 buts inscrits en Liga qui ont offert 6 points au Real Madrid cette saison, le buteur espagnol mène plutôt bien sa mission et rappelle un certain Joselu. Mais pour l’intéressé pas question de se comparer à l’avant-centre madrilène puisque comme il le dit lui-même « Joselu est un joueur de référence, mais il est lui et moi je suis moi. » Enfin également questionné pour le Ballon d’Or, l’avant-centre espagnol n’a pas tergiversé et pour lui, c’est clair, c’est Kylian Mbappé qui doit remporter cette distinction.