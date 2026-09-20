OM-PSG : Igor Paixão sorti sur blessure

Alors que l’Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain pour ce choc de la cinquième journée de Ligue 1, Bruno Genesio et les fans marseillais ont reçu une bien mauvaise nouvelle. Effectivement, Igor Paixão a dû quitter la pelouse plus tôt que prévu.

La suite après cette publicité

L’ailier brésilien a ainsi été remplacé à la demi-heure de jeu, laissant sa place à Angel Gomes. Il semblait touché au genou, et il passera normalement des examens poussés dans la nuit. Possible gros coup dur à venir pour l’OM, qui a déjà un effectif relativement court…