Ligue 1 : l’OM se fait très peur mais s’impose dans un match fou contre Le Havre !

Ce dimanche, la 8e journée de Ligue 1 se poursuivait et l’Olympique de Marseille voulait enchaîner. Les Phocéens qui avaient gagné leurs deux derniers matches contre Troyes (2-0) et Angers (5-2) voulaient enchaîner et maintenir leur bonne dynamique. En face, Le Havre était lanterne rouge avec seulement deux points et toujours aucune victoire cette saison. Pour cette rencontre, Bruno Genesio misait sur un 4-2-3-1 classique avec un double pivot Tochukwu Nnadi - Pierre Emile Hojbjerg. Devant, Amine Gouiri était soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixao. Côté Normand, un 4-3-3 était de rigueur avec un trio Enzo Koffi, Rayan Fofana et Mbwana Samatta en attaque.

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Et ce match mettait peu de temps à se lancer. Suite à un corner côté droit, Emerson Palmieri centrait devant le but et trouvait le crâne de CJ Egan Riley. Le défenseur anglais ouvrait son compteur avec le club phocéen en Ligue 1 tout en faisant plier Gauthier Gallon (1-0, 5e). De quoi soulager la bande de Bruno Genesio qui prenait un peu plus le jeu à son compte. Pourtant Le Havre se procurait une belle opportunité avec une remise de Mbwana Samatta pour Djibril Ouziad dont la reprise n’accrochait pas le cadre (21e). Le match s’emballait et Pierre-Emile Hojbjerg frappait au-dessus (22e) alors que Rayan Fofana lui répondait, mais trouvait les gants de Jeffrey De Lange (23e).

L’OM s’est relâché mais s’en sort

Finalement, ce sont bien les Phocéens qui allaient enfoncer le clou. Lancé sur la droite, Timothy Weah rentrait dans la surface avec réussite et allait conclure en se jetant sur la droite du but (2-0, 33e). De quoi permettre à son équipe de virer en tête à la pause. Et Marseille allait surfer sur cet enchaînement de bons événements. Après la pause, Himad Abdelli lançait Amine Gouiri côté droit. L’Algérien rentrait dans la surface et remisait en retrait pour Igor Paixao qui allait alourdir le score (3-0, 50e). Mieux, Himad Abdelli allait se joindre à la fête.

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Sur un coup franc côté gauche d’Amine Gouiri, Ahmed Touba ne parvenait pas à se dégager dans sa surface. Vigilant, Himad Abdelli arrivait à pousser au fond des filets d’un tir du droit (4-0, 57e). Efficaces devant, les Phocéens faisaient preuve de combativité derrière. Côté gauche, Sota Nakamura rentrait dans la surface olympienne suite à une erreur de CJ Egan-Riley. Évitant un tacle de Nayef Aguerd, le Japonais perdait le ballon qui revenait sur Josh Maja. Ce dernier crochetait Jeffrey De Lange sur la gauche, mais son tir vers le but grand ouvert était repoussé sur la ligne par Emerson Palmieri (62e). Simon Ebonog tentait de répondre pour les Normands, mais sa frappe axiale à 25 mètres des cages fusait en tribunes (68e).

Rayan Fofana obtenait finalement un penalty en fin de match suite à une charge de Timothy Weah. Josh Maja allait le transformer sur la gauche du cadre (4-1, 77e). Le Havre allait terminer fort et Lamine Ndiaye allait doubler la mise (4-2, 86e). Un contre-temps pour la bande de Bruno Genesio qui allait encore craquer suite à un coup franc de Sota Nakamura où Josh Maja était à l’affût pour s’offrir un doublé (4-3, 89e). Pire, Kaito Mizuta était contré dans la surface olympienne par Tochukwu Nnadi à proximité du bras mais Clément Turpin n’accordait pas le penalty (90e +9). Dans la douleur, Marseille s’impose finalement 4-3 et grimpe à la huitième place. Les Phocéens reviennent à quatre points de Rennes, le nouveau leader. Le Havre est plus que jamais bon dernier.