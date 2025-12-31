De nombreuses personnalités présentes aux obsèques de Jean-Louis Gasset

Les obsèques de Jean-Louis Gasset ont eu lieu ce mercredi 31 décembre au Parc expo de Pérols, près de Montpellier (Hérault). Cinq jours après la disparition de l’ancien entraîneur, de nombreuses personnalités du monde du foot ont répondu à l’appel. Comme l’indique Ouest-France, plus d’un millier de personnes étaient présentes afin de lui rendre un dernier hommage ce matin.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, était présent, comme celui de la Fédération française de football Philippe Diallo, ou de son homologue montpelliérain, Laurent Nicollin. Laurent Blanc, qui l’avait eu comme adjoint à Bordeaux, au PSG, ou encore en équipe de France, était aussi présent, comme son sélectionneur en 1998, Aimé Jacquet. Plusieurs anciens joueurs de Gasset, parmi lesquels Loïc Perrin, Romain Hamouma, Souleymane Diawara, Yann Mvila, Wahbi Khazri ou Téji Savanier, avaient également fait le déplacement.