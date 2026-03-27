CAN 2025 : l’avocat du Sénégal n’est pas prêt à poser les armes

La boucle n’est toujours pas bouclée. Hier, les avocats du Sénégal ont tenu une conférence de presse durant laquelle ils ont fait passer quelques messages assez brutaux au sujet du titre de champion d’Afrique retiré par la CAF (le Maroc a été sacré vainqueur sur tapis vert). Cependant, la crise semble se poursuivre ce vendredi, puisque le club des avocats du Maroc a répliqué par le biais de Me Mourad Elajouti. « En l’absence de décision suspensive du TAS, l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC » a-t-il indiqué, démontrant que le trophée du Sénégal ne devrait pas être célébré face au Pérou.

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Si la décision se fait attendre par les supporters, Juan de Dios Crespo, l’avocat chargé de l’appel devant le TAS, a pu prendre la parole dans un entretien accordé à El Partidazo de COPE. Dans ce tourbillon médiatique, il a clairement affirmé son point de vue sur les chances du Sénégal de reconquérir la Coupe d’Afrique des Nations : « l’arbitre commence un match et le termine, point final. Je suis très optimiste. J’espère que pour fin juillet ou en août tout sera terminé, mais je trouve la décision absolument injuste et contraire au droit ». Le message est passé.