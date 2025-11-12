OM : Darryl Bakola, 17 ans et déjà prêt à bousculer la hiérarchie

«Il fait partie du patrimoine de l’OM». Tels étaient les propos de Roberto De Zerbi, interrogé, la semaine passée, sur le jeune Darryl Bakola. Des mots forts confirmant tous les espoirs marseillais vis-à-vis de sa jeune pépite. Il faut dire qu’à seulement 17 ans, le natif de Clichy ne cesse d’impressionner. D’ores et déjà intégré aux entraînements de l’équipe première et régulièrement convoqué avec le groupe phocéen, Bakola a également participé à quatre rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Après trois brèves entrées en jeu lors des trois premières journées et un malaise sans gravité post OM-Rennes, il a pris part au festival des siens face au HAC (6-2). De quoi imaginer un rôle grandissant au sein de l’effectif marseillais ?

Roberto De Zerbi attend le bon moment

Interrogé sur le cas de son jeune milieu juste avant la trêve internationale, Roberto De Zerbi n’a, lui, pas caché son admiration, ni sa prudence : «Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J’essaie de trouver le bon moment pour l’aligner. Les jeunes forts doivent avoir l’opportunité, mais il faut faire attention au moment où on les aligne. Avec Robinio (Vaz), ce sera le futur de l’OM, même si je ne sais pas quel futur. Il faut réussir à garder ces jeunes», lançait le technicien italien, conscient des qualités du numéro 50 marseillais. Entre les blessures au milieu de terrain et un calendrier infernal, le jeune international U19 français pourrait, en effet, grappiller du temps de jeu dans les semaines à venir.

Alors que les habituels titulaires, régulièrement sollicités, commencent à accumuler les minutes et que certains cadres demeurent incertains, le droitier d’1m78 représente plus que jamais une alternative plausible. Formé au club, considéré comme une pépite par les observateurs internes, capable de dépanner à plusieurs postes dans l’entrejeu grâce à sa polyvalence et à sa lecture du jeu, Bakola progresse, aujourd’hui, sans brûler les étapes. Travailleur discret, technique, discipliné, capable de faire jouer les autres et d’apporter de la densité dans les transitions, il impressionne, également, par sa maturité et son sens du collectif. Autant de qualités qui ne manquent pas de séduire le staff phocéen.

Un profil polyvalent

S’il doit encore gagner en puissance et en rythme, ses prestations avec la réserve et chez les jeunes tricolores plaident encore pour lui. Retenu - en compagnie de son partenaire Tadjidine Mmadi - pour le rassemblement de l’équipe de France U19 lors de ce mois de novembre, celui qui a signé son premier contrat professionnel en septembre 2024 aura une nouvelle occasion de se montrer à son avantage. Reste désormais à savoir si Roberto De Zerbi franchira le cap en l’intégrant régulièrement au sein de l’équipe première. Et pour cause. Si le technicien marseillais ne cesse de répéter qu’il ne souhaite pas griller ses jeunes talents, il sait aussi que certaines opportunités ne se présentent qu’une fois.

Dans un effectif en quête d’équilibre, l’éclosion de Bakola pourrait alors symboliser le renouveau marseillais : celui d’un club qui remet sa jeunesse au cœur de son projet sportif. En attendant de voir la gestion de Roberto De Zerbi, le plus dur reste à venir pour le jeune milieu offensif de 17 ans : confirmer tout le potentiel entrevu et se montrer prêt le jour où son entraîneur fera appel à lui. Une chose est sûre, avec la confiance du club, le soutien du public et la qualité de sa formation, Darryl Bakola a, de son côté, toutes les cartes en main pour s’imposer dans la rotation. Le reste dépendra de lui.