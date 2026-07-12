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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre met fin à l’incroyable série d’Erling Haaland

Par Allan Brevi
1 min.
Erling Haaland (Norvège) @Maxppp
Norvège 1-2 Angleterre
winamax
1 4.00 N 3.90 2 1.82 bonus 100€

Longtemps bousculée par une séduisante équipe de Norvège, l’Angleterre a finalement validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant 2-1 après prolongation. Les Three Lions ont pu compter sur un doublé de Jude Bellingham pour renverser les Scandinaves, malgré l’ouverture du score splendide d’Andreas Schjelderup. Les hommes de Thomas Tuchel poursuivent ainsi leur aventure et retrouveront en demi-finale l’Argentine.

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Au-delà de cette qualification, les Anglais ont surtout réussi une performance rare : museler totalement Erling Haaland. Resté muet pendant toute la rencontre, l’attaquant norvégien n’avait plus été empêché de marquer lors d’un match officiel avec sa sélection depuis le 13 octobre 2024 face à l’Autriche, soit 636 jours d’invincibilité sur le plan offensif. Une statistique qui illustre parfaitement la prestation défensive de l’Angleterre face à l’un des buteurs les plus redoutés de la planète.

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