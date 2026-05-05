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Ligue des Champions

La mise au vert de l’OM prolongée au moins jusqu’à jeudi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pierre-Emile Højbjerg - OM vs. Nice @Maxppp

Les conséquences de la défaite à Nantes (3-0) samedi dernier sont lourdes. En plus d’avoir fait une croix quasi définitive sur une qualification en Ligue des Champions en fin de saison, les joueurs de l’OM sont punis depuis le début de la semaine avec une mise au vert imposée à la Commanderie, les empêchant d’être en famille.

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Les Olympiens ont été convoqués «jusqu’à nouvel ordre» au centre d’entraînement en début de semaine. Cette nuit, ils dormiront encore à la Commanderie et ça devrait durer au moins jusqu’à jeudi à en croire les dernières informations de RMC. Les dirigeants sont furieux après les joueurs. Ils estiment avoir été trahis à La Beaujoire.

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