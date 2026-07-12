Sénégal : Pape Thiaw prend la porte après le fiasco de la Coupe du Monde 2026

Le Sénégal avait pourtant cru tenir son exploit. Après une phase de groupes extrêmement laborieuse marquée par des défaites contre la France puis la Norvège, les Lions de la Teranga avaient sauvé leur peau grâce à un large succès (5-0) face à l’Irak, réduit rapidement à dix, pour arracher une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Opposés à la Belgique en 16es de finale à Seattle, les hommes de Pape Thiaw ont livré leur meilleure prestation du tournoi pendant près de quatre-vingt-cinq minutes. Habib Diarra avait récompensé la domination sénégalaise en ouvrant le score avant qu’Ismaïla Sarr ne double la mise au retour des vestiaires. Le Sénégal semblait filer vers les huitièmes de finale et faire oublier un premier tour très décevant. Mais cette avance par deux buts confortable s’est progressivement effondrée au fil des minutes, symbole des difficultés affichées tout au long de cette Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

La fin de rencontre a définitivement fait basculer le mandat de Pape Thiaw. Romelu Lukaku a relancé la Belgique à quelques minutes du terme avant que Youri Tielemans n’égalise dans la foulée pour arracher la prolongation. Complètement sonnés, les Lions n’ont jamais retrouvé leur maîtrise et ont fini par céder dans les derniers instants sur un penalty transformé par Tielemans au bout du temps additionnel. Cette élimination cruelle a conclu une campagne ratée, durant laquelle le Sénégal n’a remporté qu’un seul match. Les critiques ont rapidement dépassé le simple cadre sportif. Les choix tactiques du sélectionneur, la gestion de plusieurs cadres ainsi que les difficultés de l’équipe à conserver ses avantages ont été pointés du doigt. En parallèle, plusieurs révélations sur les tensions internes ont alimenté la polémique, notamment autour du contrat de Pape Thiaw signé dans des circonstances chaotiques et des nombreux dysfonctionnements qui auraient perturbé la délégation pendant le tournoi. La Fédération sénégalaise de football a d’ailleurs rejeté avec vigueur plusieurs accusations visant ses dirigeants et annoncé le dépôt d’une plainte pour diffamation afin de défendre son image.

La suite après cette publicité

Clap de fin pour Pape Thiaw

Quelques jours après cette désillusion, la sentence est tombée. Selon les informations de RTS, confirmées par plusieurs médias sénégalais, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a bien décidé de mettre un terme aux fonctions de Pape Thiaw à l’issue d’une longue réunion organisée à Dakar. L’ensemble de son staff technique est également concerné par cette décision. La presse locale présente ce départ comme une conséquence directe de l’échec mondial et estime que la confiance des dirigeants était définitivement rompue. Le sélectionneur, nommé à titre intérimaire après le départ d’Aliou Cissé avant d’être confirmé grâce à ses bons résultats puis à son sacre lors de la CAN 2025, paie finalement un Mondial largement en dessous des attentes malgré une qualification pour la phase à élimination directe. Les noms d’Habib Beye et de Patrick Vieira circulaient avec insistance depuis plusieurs jours dans la presse sénégalaise, tandis que celui d’Hervé Renard restait également évoqué. Une nouvelle page va bien s’ouvrir donc pour les Lions de la Teranga, avec pour mission de reconstruire un projet capable de relancer une sélection qui nourrissait de grandes ambitions avant de quitter le Mondial par la petite porte.

Officiel | La Fédération sénégalaise de football annonce avoir enclenché une procédure de cessation de fonctions du sélectionneur national, Pape Thiaw, ainsi que de son staff technique.



À cet effet, un mandat a été donné au président de la FSF pour porter cette décision à… pic.twitter.com/wdtla1vVVM — Taggat (@taggatsn) July 12, 2026

Quelques minutes après les révélations de la presse sénégalaise, la Fédération sénégalaise de football a officialisé ce samedi l’ouverture de la procédure de cessation de fonctions de Pape Thiaw ainsi que de l’ensemble de son staff technique. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Comité exécutif, l’instance explique que cette décision fait suite à l’élimination des Lions en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après avoir procédé à une évaluation des résultats sportifs et des perspectives de la sélection, les dirigeants ont estimé qu’un changement s’imposait « dans l’intérêt supérieur du football sénégalais ». La FSF précise avoir mandaté son président, Abdoulaye Fall, pour notifier officiellement cette décision au sélectionneur conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles en vigueur. Le Comité exécutif lui a également confié la mission d’engager une profonde réorganisation de l’ensemble des sélections nationales. Abdoulaye Fall s’exprimera lundi lors d’une conférence de presse organisée au stade Léopold-Sédar-Senghor afin d’exposer les raisons de cette décision et de détailler les prochaines orientations de la fédération. Une page se tourne donc officiellement pour Pape Thiaw, dont l’aventure à la tête des Lions s’achève moins de deux ans après sa nomination.