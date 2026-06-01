Euro U17 : les Bleuets cartonnent le Monténégro et rejoignent la Belgique dans le dernier carré

Mission accomplie pour l’équipe de France U17. Ce lundi, les joueurs de José Alcocer ont terrassé le Monténégro (5-0) à l’occasion du dernier match de la phase de groupes. Dans le même temps, l’Italie et le Danemark se sont neutralisés (3-3), permettant finalement aux Bleuets de terminer à la deuxième place du groupe.

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Grâce aux réalisations de Loufoundou (31e), Batola (45e), Meite (56e), Dago (68e) et Doganay (70e), l’équipe de France rejoint donc la Belgique dans le dernier carré de la compétition et tentera de se hisser en finale le 4 juin prochain (13h30).