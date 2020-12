EL : les 32 équipes qualifiées pour les 16es de finale

Comme la Ligue des Champions, la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa vient de s'achever. On connait donc tous les qualifiés pour le prochain tour, les seizièmes de finale, et il y aura du beau monde. Auteur d'un sans faute donc le groupe B avec six victoires en autant de matches, Arsenal sera au rendez-vous, comme le LOSC, qui s'est qualifié dans la poule H malgré sa défaite du soir contre le Celtic (2-3).

Des écuries comme l'AS Roma, le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven, le Napoli, Leicester ou encore Tottenham n'ont pas tremblé non plus et on finit en tête de leur poule respective. Dans le groupe K, plutôt ouvert, le Dinamo Zagreb et le Wolfsberger AC ont aussi décroché leur billet, aux dépens de Feyenoord et du CSKA Moscou. Les qualifiés connus, tout le monde attend désormais le tirage au sort des 16es de finale, qui aura lieu ce lundi midi.

Les qualifiés pour les 16es de finale

Les premiers de groupes :

AS Roma

Arsenal

Bayer Leverkusen

Rangers

PSV Eindhoven

Napoli

Leicester

AC Milan

Villarreal

Tottenham

Dinamo Zagreb

Hoffenheim

Les seconds de groupes :

Young Boys de Berne

Mölde

Slavia Prague

Benfica Lisbonne

Granada

Real Sociedad

Braga

LOSC

Maccabi Tel-Aviv

Antwerp

Wolfsberger AC

Etoile Rouge de Belgrade

Les équipes de LdC reversées en C3 :

Têtes de série :

Shakhtar Donetsk

Ajax Amsterdam

FC Bruges

Manchester United

Non-têtes de série :