OL (F) : la réaction émouvante de Jean-Michel Aulas pour son dernier titre

La dernière pour Jean-Michel Aulas. Officiellement président d’honneur de l’Olympique Lyonnais après la nomination de John Textor par intérim, JMA a pu voir son équipe féminine de l’OL s’imposer en finale de la Coupe de France féminine, contre le Paris Saint-Germain (2-1). Un joli sacre pour les adieux du président historique du club rhodanien, en larmes au moment du sacre de ses joueuses.

«Beaucoup d’émotions, de satisfaction. On a un 35e trophée avec cette équipe magnifique, c’est le dernier pour moi. Nous avons eu des blessés, des internationales en moins. J’ai beaucoup d’émotions, contre un PSG qui a fait un grand match. C’est le point qu’il fau garder, le foot féminin est en train de grandir. On va attaquer les grandes échéances, avec la Coupe du monde féminine qui arrive et les Jeux Olympiques. Cette aventure se termine pour moi, la nouvelle propriétaire arrive aujourd’hui», a-t-il expliqué au micro de France 2, avant d’avoir eu le droit de soulever le trophée avec son équipe. Un très beau moment.

