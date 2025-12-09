Le Club Bruges limoge son entraîneur avant Arsenal en Ligue des Champions

Le Club Bruges a surpris tout le monde en annonçant le limogeage de son entraîneur Nicky Hayen, seulement deux jours avant de recevoir Arsenal en Ligue des champions. La défaite samedi à Saint-Trond (2-3), sa troisième sur quatre matchs en Pro League, aura marqué la fin d’un mandat commencé en mars 2024, d’abord comme intérimaire puis comme entraîneur principal. L’équipe occupe actuellement la 3e place du championnat belge, à cinq points de l’Union Saint-Gilloise, et les mauvais résultats ont conduit le club à agir rapidement.

Pour le remplacer, le Club Bruges a choisi de rappeler Ivan Leko, qui avait déjà dirigé le club de 2017 à 2019 après y avoir joué entre 2005 et 2008. Le Croate était en poste à La Gantoise, 7e de Pro League, depuis le début de la saison. Sur la scène européenne, Bruges reste également en difficulté avec quatre points en cinq matchs (un succès contre Monaco et un nul spectaculaire contre le Barça), tandis qu’Arsenal, prochain adversaire mercredi, est leader invaincu de la phase de ligue avec cinq victoires.