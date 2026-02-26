Un nouveau scandale honteux éclate après Real Madrid-Benfica

Plus qu’un match. Mercredi soir, la rencontre entre le Real Madrid et Benfica sentait la poudre. Et ce n’était pas uniquement en raison de l’enjeu d’une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En effet, l’ombre de l’affaire Vinicius Junior-Gianluca Prestianni a fait plus que planer sur ce choc de C1. Ce dernier aurait qualifié le Brésilien de "singe" à plusieurs reprises lors de la manche aller à Lisbonne. Une version confirmée par Kylian Mbappé, mais démentie par l’Argentin de 20 ans, qui se couvrait la bouche avec le maillot au moment des faits. Après l’ouverture d’une enquête, l’UEFA a finalement décidé de suspendre Prestianni pour une rencontre. Le joueur, qui peut être sanctionné de 10 matches de suspension, a voyagé dans la capitale espagnole sans pouvoir prendre part au match. Et il n’a pas caché son mécontentement.

Avant le match, il aurait publié sur ses réseaux sociaux un message, très rapidement supprimé. «Mettre un coup sans ballon, c’est possible, on le voit, et aucune sanction (concernant Fede Valverde à l’aller, ndlr). Sanctionner sans preuves (en référence à ses supposées insultes racistes, ndlr), c’est possible, on le voit. Ils ne font même plus semblant avec le Real. C’est honteux.» Absent hier soir, Prestianni a vu son équipe être éliminée après une défaite sur le score de 2 à 1 dans un Santiago-Bernabéu qui a défendu Vinicius Jr. Une banderole «non au racisme» a été déployée. Le supporter madrilène, coupable d’un salut nazi honteux dans les tribunes, aurait sûrement dû la lire, lui qui a été expulsé du stade. Un stade où certains supporters de Benfica s’en sont de nouveau pris à Vini Jr. En effet, il a été insulté à son entrée sur le terrain comme le rapporte O Jogo ("hey Vinicius, va te faire fou…!").

Une tension extrême

Puis, il a été hué au moment de l’annonce de son nom durant les compositions d’équipe. Mais il n’y a pas que dans le stade que des incidents ont eu lieu. Avant le coup d’envoi de la rencontre, de vives tensions ont éclaté entre certains fans portugais et les forces de l’ordre espagnoles comme le rapporte O Jogo. «Lors du cortège des supporters du Benfica vers le stade Santiago Bernabéu, des tensions sont apparues entre la police espagnole et certains supporters, donnant lieu notamment à une charge policière. La confusion aurait débuté lorsque certains supporters ont franchi le cordon de sécurité. Plusieurs supporters du Benfica sont tombés au sol après l’intervention des forces de l’ordre espagnoles, et au moins un d’entre eux a été blessé à la tête et a dû être soigné sur place.» Des informations également partagées par Record.

«Tensions à Madrid près du Bernabéu. Des affrontements ont eu lieu entre la police nationale espagnole et les supporters de Benfica dans la dernière partie du cortège vers le stade du Real Madrid. Un supporter du Benfica a quitté la zone de sécurité et a refusé de se découvrir le visage, ce qui a provoqué une intervention policière et des moments de grande tension et de confusion. Certains supporters du Benfica ont même été blessés et ont dû être soignés sur place. Selon Record, João Diogo Manteigas, ancien candidat aux élections de Benfica, était dans le cortège. Il convient de rappeler que le match Real Madrid-Benfica était considéré comme une rencontre à haut risque. Outre son caractère décisif, puisqu’une seule équipe se qualifierait pour la Ligue des champions, l’affaire Prestianni-Vinícius a marqué la dernière semaine pour les deux équipes et a eu des répercussions internationales. Des membres du cortège dénoncent une intervention sans raison.»

Des enfants menacés et choqués

« On avançait, et soudain ils nous ont foncé dessus », a notamment confié un supporter à Sport TV. Un autre a montré une marque de coup reçu dans le dos. Directeur adjoint de Record, Vitor Pinto s’est indigné et a évoqué la terreur ressentie par les supporters. « Des enfants ont été forcés d’enlever leurs maillots du Benfica et menacés sous le regard de leurs mères.» En effet, des images d’un jeune garçon en pleurs et terrifié par ces affrontements, ont fait le tour de la planète depuis hier soir. «J’ai eu très peur», a assuré l’enfant. Son père a indiqué ne pas comprendre cette agitation décrite comme une « perte totale de contrôle ». Il a aussi ajouté qu’il espérait que son fils ne serait pas «traumatisé». Ces scènes ont d’ailleurs choqué un peu partout en Europe, notamment en Angleterre. Le Mirror a parlé «d’incidents violents». Idem pour le Daily Mail.

«Avant le match, cependant, des violences ont éclaté aux abords du stade, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des affrontements entre la police anti-émeute et des supporters, certains se retrouvant au sol. Des témoignages ont également indiqué que plusieurs supporters ont eu besoin de soins médicaux, et d’autres images montrent de grands groupes de supporters battant en retraite devant la police. D’autres vidéos montraient des policiers à cheval interpellant les supporters, les confrontations finissant par s’apaiser.» Marca a écrit : «plusieurs supporters ont été aperçus au sol tandis que la police s’efforçait de disperser la foule. Les autorités espagnoles n’ont pas encore confirmé de bilan officiel des blessés, mais des sources locales indiquent que plusieurs supporters ont eu besoin de soins médicaux. Les troubles ont fini par s’apaiser, permettant ainsi la tenue du match. Cependant, la tension qui régnait à l’extérieur a rapidement suivi les équipes à l’intérieur du stade.» Une soirée où le football n’en est pas totalement sorti grandi.