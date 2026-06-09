Juventus : Tottenham rêve de s’offrir Gleison Bremer

Le dossier Gleison Bremer prend de l’ampleur du côté de la Juventus, alors que le Tottenham de Roberto De Zerbi s’est positionné avec insistance sur le défenseur brésilien selon Tuttosport. Le club londonien cherche à anticiper un possible départ de Cristian Romero après la Coupe du Monde et a identifié l’international auriverde comme une priorité pour renforcer sa charnière. En parallèle, les Spurs ont ouvert des discussions avec les dirigeants turinois, dans un contexte de mercato où la Juventus doit également composer avec des impératifs économiques liés à son absence en Ligue des Champions.

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La Vieille Dame a fixé le prix de départ de Bremer à 58 millions d’euros, correspondant à une clause active sur une période limitée cet été. Tottenham tente néanmoins de faire évoluer les conditions de la transaction en proposant l’intégration d’un joueur dans l’opération, un « joker » destiné à réduire l’enveloppe financière. Les échanges restent ouverts entre les deux clubs, tandis que le défenseur de 29 ans, apprécié par De Zerbi pour son expérience en Serie A, suit attentivement l’évolution des négociations.