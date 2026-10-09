OM : Angel Gomes affiche son soutien à Bruno Genesio

Avant de se rendre à Troyes, l’OM est dans une situation délicate, à la 17e position du classement de Ligue 1. En conférence de presse, Angel Gomes a été interrogé sur le management de Bruno Genesio, qu’il avait déjà connu à Lille. Ravi de retrouver son ancien entraîneur, le milieu anglais estime qu’il est en capacité d’inverser la tendance actuelle.

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« C’est un bon coach, une belle personne même si on n’a pas réussi à obtenir les résultats qu’on espérait, on ne pouvait pas rêver meilleure personne pour être à nos côtés dans ces moments-là. Je suis heureux et on est heureux qu’il soit là, on espère pouvoir continuer à travailler tous ensemble », a-t-il expliqué.