Ligue 1
OM : Angel Gomes affiche son soutien à Bruno Genesio
1 min.
@Maxppp
Avant de se rendre à Troyes, l’OM est dans une situation délicate, à la 17e position du classement de Ligue 1. En conférence de presse, Angel Gomes a été interrogé sur le management de Bruno Genesio, qu’il avait déjà connu à Lille. Ravi de retrouver son ancien entraîneur, le milieu anglais estime qu’il est en capacité d’inverser la tendance actuelle.
La suite après cette publicité
« C’est un bon coach, une belle personne même si on n’a pas réussi à obtenir les résultats qu’on espérait, on ne pouvait pas rêver meilleure personne pour être à nos côtés dans ces moments-là. Je suis heureux et on est heureux qu’il soit là, on espère pouvoir continuer à travailler tous ensemble », a-t-il expliqué.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
PSG : la sortie provocatrice de Luis Enrique sur les prestations d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France
Explorer