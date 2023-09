Jorge Sampaoli voulait absolument revenir à l’OM

La suite après cette publicité

Pablo Longoria a donc choisi Gennaro Gattuso pour prendre la suite de Marcelino. L’Italien a été intronisé hier, après le refus de Christophe Galtier, qui avait la préférence du président marseillais. S’il n’a jamais été question d’un retour de Tudor, même si ce dernier est toujours en contact avec Longoria, ni de Sampaoli, Eric Di Meco nous apprend que l’Argentin avait très envie de revenir dans la citée phocéenne, là où il est passé entre 2021 et 2022.

«Il y a des anciens entraîneurs qui sont passés à l’OM qui voulaient revenir alors qu’on nous a dit qu’ils étaient partis à cause des supporters. Sur les deux derniers (Tudor et Sampaoli), l’un a été contacté et l’autre voulait revenir. Sampaoli serait venu à pieds en plus» affirme sur les ondes de RMC l’ancien latéral gauche de l’OM. Sampaoli est actuellement en grandes difficultés du côté de Flamengo.