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Accord entre Nice et Fenerbahçe pour Oppong

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Oppong avec Nice @Maxppp

L’OGC Nice poursuit son dégraissage annoncé. Recruté pour 2,7 M€ à l’IFK Norrköping l’été dernier, le défenseur central ghanéen Kojo Oppong quitte déjà la Côte d’Azur, et va rapporter une belle plus-value aux Aiglons.

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Selon nos informations, un accord a été trouvé avec Fenerbahçe pour le transfert du joueur âgé de 22 ans. Ce dernier va signer un contrat de 4 ans avec le club turc, fraîchement qualifié pour la Ligue des Champions.

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