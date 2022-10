Manchester United : un club de top niveau est enfin prêt à sauver Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Nul doute qu'il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il signait son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo s'attendait à autre chose. Après une première saison plus que satisfaisante sur le plan comptable - 18 buts en 30 matchs de Premier League notamment - cet exercice 2022/2023 n'a pas vraiment bien commencé, entre rumeurs de départ et mauvaises relations avec sa direction, son entraîneur et un vestiaire qui serait considérablement agacé.

Un départ semblait déjà inévitable l'été dernier, et le sera à nouveau dans les prochains mois, alors que son contrat en terres mancuniennes expire en juin. Seul problème : l'attaquant de 37 ans ne semble pas intéresser grand monde en ce moment. L'été dernier, on a notamment parlé de Chelsea, d'un retour au Sporting ou d'options plus exotiques, mais rien de concret finalement. Ce week-end, en Espagne, on expliquait que dans l'entourage du joueur, on était conscient que son avenir s'écrirait probablement dans un championnat exotique ou de seconde zone, et qu'il serait difficile de rebondir dans un club/championnat d'élite.

Direction Londres ?

Mais le joueur et ses proches risquent d'être surpris. Et de façon positive. Comme l'indique le Daily Mail, Chelsea est de nouveau intéressé par le joueur qui a été mis à l'écart du groupe mancunien. Todd Boehly, le patron américain des Blues, souhaite ainsi enrôler le Lusitanien en janvier, après le Mondial, et se serait considérablement rapproché de Jorge Mendes ces derniers temps.

La direction de Manchester United ne devrait poser aucun obstacle au départ de l'ancien du Real Madrid, mais il reste encore à voir si Graham Potter est intéressé par le joueur. L'été dernier, Thomas Tuchel avait notamment dit non, et c'est pour cette raison que les Blues n'étaient pas allés plus loin dans ce dossier. Rebelote en janvier ? Le rendez-vous est pris...