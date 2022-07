Les premiers mots de Serge Gnabry après sa prolongation au Bayern

Après l'annonce de l'accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski, le Bayern Munich a officialisé dans la foulée la prolongation de contrat de l'attaquant allemand Serge Gnabry jusqu'en 2026. L'international allemand s'est dit ravi de prolonger son aventure en Bavière, rêvant de soulever le plus de trophées possibles sous le maillot rouge.

«J’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais en tant que joueur pour les prochaines années – et je suis arrivé à la conclusion : je veux rester au FC Bayern, tout gagner ici à nouveau et vivre quelque chose – surtout célébrer à nouveau le titre de la Ligue des Champions, mais cette fois avec nos fans. C’est spécial parce que je peux jouer avec mes amis au plus haut niveau. Dans un autre club, je ne le vivrais certainement pas de cette façon. Je veux revivre de grands moments ici – et pas ailleurs. La soif de grands titres ne disparaît pas», a-t-il déclaré dans le communiqué.