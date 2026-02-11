OM : une partie du vestiaire rend hommage à Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi est un homme clivant, et son départ de l’OM, annoncé en pleine nuit après des dernières semaines plus qu’agitées, l’a rappelé si besoin était. Arrivé à saturation, le coach italien a quitté le club d’un commun accord avec sa direction. Il ne sera donc pas sur le banc marseillais pour la réception de Strasbourg ce samedi au Vélodrome, et la question de son successeur se pose déjà (les noms de Beye ou Conceição ont notamment été évoqués).

Même s’il n’a rien gagné, on ne peut nier que son passage à Marseille aura eu un impact, tantôt chez les supporters, tantôt dans son vestiaire. Depuis cet après-midi, plusieurs joueurs lui ont rendu hommage à travers leurs réseaux sociaux : «coach, certaines rencontres laissent une trace. La vôtre en fait partie! Grand coach mais surtout une très belle personne avec des valeurs. Merci pour la confiance, la passion transmise, l’intensité partagée et le respect mutuel. Je vous souhaite le meilleur pour la suite», écrivait Nayef Aguerd.

Plusieurs cadres ont pris le soin de le remercier

Pierre-Emerick Aubameyang a, lui, écrit : « avec l’expérience, je sais qu’un coach comme vous, on n’en trouve pas tous les jours. Bonne chance. » Son compatriote Emerson Palmieri a aussi pris le soin de le remercier : «merci Mister pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour l’équipe. J’ai beaucoup appris en travaillant avec vous, sur le terrain et en dehors. Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir, je suis sûr que vous connaîtrez encore beaucoup de succès. Ce fut un honneur de partager ce chemin avec vous».

Couvé par De Zerbi, qui le comparait même au Gonzalo Higuain des grandes heures, Amine Gouiri a aussi salué son ancien entraîneur : «merci pour tout coach, je vous souhaite le meilleur pour la suite». Dernier gardien utilisé par RDZ, Jeffrey de Lange a eu des mots courts : «merci Mister», tout comme Igor Paixao, sobre et souvent défendu par l’Italien : «merci Mister».