Guerre en Ukraine, CdM : la Suède appelle la FIFA à agir contre la Russie

La pression s'accentue sur la FIFA pour la Russie. La Fédération suédoise de football a publié ce samedi un communiqué dans lequel elle explique que le conseil d'administration « a décidé que l'équipe nationale masculine suédoise ne jouerait pas d'éventuel match éliminatoire contre la Russie, quel que soit l'endroit où le match se jouerait », alors que la Sbornaïa doit affronter la Pologne en barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar le 24 mars prochain.

La suite après cette publicité

« Le Conseil fédéral exhorte également la FIFA à annuler les matches de barrage de mars auxquels la Russie participe », précise également la Fédération suédoise. Les partenaires de Zlatan Ibrahimovic sont placés dans la même voie que la Russie et la Pologne, et, s'ils éliminent la République Tchèque, ils sont donc susceptibles de tomber sur la Russie en finale des barrages. La Suède et la Pologne font donc front commun face aux Russes, les Białe Orły ayant fait part de leur volonté de ne pas vouloir affronter la sélection du pays de Vladimir Poutine.