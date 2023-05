Manchester United, PSG : la presse anglaise insiste pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’avenir de Kylian Mbappé va encore déchaîner les passions cet été. Si beaucoup pensent que le Bondynois débarquera à Madrid en 2024, au terme de son contrat avec le PSG s’il décide de ne pas exercer son option, certains estiment que les Merengues vont forcer dès ce prochain mercato estival. Il existe aussi, évidemment, la possibilité de le voir rester à Paris sur le long terme.

Et une nouvelle option pour l’avenir de la star française a émergé ces dernières semaines. C’est Manchester United. Pour cause, les Red Devils pourraient passer sous pavillon qatari assez rapidement, et le joueur formé à l’AS Monaco serait la vedette ciblée par le Cheikh Jassim pour lancer le nouveau projet mancunien, qui se veut logiquement très ambitieux.

À lire

PSG : Christophe Galtier absent pour raisons médicales

Mbappé est-il chaud ?

QSI vient d’ailleurs de formuler une nouvelle offre dépassant les 5,7 millions d’euros de la proposition précédente, et certains médias indiquent qu’elle pourrait être acceptée par les Glazer. Le Daily Express remet une pièce dans la machine ce jeudi et confirme que les possibles nouveaux proprios de Manchester United tenteront le coup pour Mbappé. Forcément, la proximité qu’auraient les Mancuniens et les Parisiens - tous deux propriétés du Qatar - faciliterait un éventuel transfert et Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas d’autre choix que de le laisser filer.

La suite après cette publicité

L’autre question qui peut se poser en revanche : Mbappé est-il tenté par le challenge mancunien ? Force est de constater que la Premier League est aujourd’hui le meilleur championnat, en termes de niveau et de médiatisation du moins. Signer en Angleterre lui permettrait de se frotter aux meilleurs et de confirmer qu’il est le meilleur joueur du monde, ce qui est son objectif. Mais on le sait, son rêve est de jouer au Real Madrid… Pour rappel, les Mancuniens espèrent aussi attirer Neymar dans leurs rangs, comme révélé en exclusivité par nos soins.