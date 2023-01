Le Real Madrid est sous tension

Au Real Madrid, la patience est rarement de mise quand une série de mauvais résultats se produit. Et c’est ce qui arrive aux Merengues. Battus à Villarreal le 7 janvier dernier en championnat, les hommes de Carlo Ancelotti viennent d’être corrigés par le grand rival barcelonais en finale de la Supercoupe d’Espagne (1-3). Deux couacs qui passent mal.

La Casa Blanca n’a pas l’habitude de perdre en finale de coupe et elle s’agace surtout d’avoir laissé la tête du championnat espagnol au Barça après un excellent début de saison (10 victoires, 2 nuls lors des 12 premiers matches de Liga). À un mois de son huitième de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le Real Madrid veut donc rebondir. Et vite. Sauf que des tensions existent.

Madrid s’inquiète

AS titre que « le Barça regarde à nouveau Madrid droit dans les yeux », pour expliquer le renouveau blaugrana. De son côté, Defensa Central met la pression en annonçant que « le Real Madrid joue sa saison lors des trois prochains matches » contre Villarreal (Coupe du Roi), l’Athletic et la Real Sociedad. L’objectif est simple : poursuivre son parcours en Coupe du Roi et enchaîner les victoires pour retrouver de la confiance.

Et la confiance, le secteur offensif madrilène en a bien besoin. Marca s’inquiète en effet de la Benzema dépendance de l’attaque merengue. Le Real Madrid a marqué six buts lors de ses cinq derniers matches et le Ballon d’Or en a inscrit cinq à lui tout seul. Malgré le poids du Lyonnais, Madrid ne veut pas que le sort de ses matches dépende uniquement du buteur de 35 ans à peine revenu de blessure.