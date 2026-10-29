PSG : l’ancien Titi Oumar Camara révèle les raisons de son départ

Ailier gauche de 19 ans, Oumar Camara se montre performant au Portugal. Le joueur du Vitória Guimarães compte 7 buts et 3 passes décisives en 46 matchs depuis son arrivée à l’été 2025. Le natif d’Aubervilliers a vite franchi un cap après avoir été formé au Paris Saint-Germain. Un club où il n’avait pas vraiment de perspective, comme il l’a confié à L’Équipe : « du temps de jeu en équipe première. Et puis la confiance, la certitude que c’est un club tremplin. En 2024, au PSG, le groupe Espoirs n’était pas encore quelque chose de consolidé. Je venais d’enchaîner deux saisons en U19. J’avais le sentiment d’avoir validé cette première marche et de ne pas avoir la perspective d’aller plus haut. »

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Vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise avec le Vitória Guimarães et disposant d’une régularité, il y a trouvé un contexte plus facile pour s’épanouir qu’au sein du club francilien. Selon lui, cela reste difficile pour un jeune formé au PSG d’avoir sa chance : « ça dépend vraiment des cas. Mais j’ai perçu le projet comme flou. On te dit que tu vas reprendre avec les pros, mais après, que se passe-t-il ? Est-ce qu’il y aura de la continuité ? Est-ce qu’on va redescendre ? Je pense aussi que pas mal de générations ont été freinées par la suppression de l’équipe réserve (en 2019). Il y a un facteur chance, aussi. Quentin Ndjantou, l’an dernier, il marque un triplé en Youth League, il y a des blessés en équipe première, et il monte. Il a un peu joué. Le plus important, c’est d’enchaîner les minutes. À nos âges, c’est l’essentiel. Et ici au Vitória, je le fais. Si je devais refaire ce choix, je le referais à 1 000 %. »