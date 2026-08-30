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Accord entre Lille et Ayase Ueda

Par Hanif Ben Berkane
Ayase Ueda, avec le Feyenoord @Maxppp

Le LOSC tient peut-être son nouvel attaquant. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’international japonais Ayase Ueda et Lille. Les Dogues doivent désormais s’entendre avec Feyenoord pour boucler définitivement l’arrivée du buteur japonais.

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L’opération pourrait se conclure autour de 15 millions d’euros. Ueda a parfaitement lancé sa saison avec le club néerlandais, avec déjà 3 buts et 1 passe décisive en 4 rencontres. La saison dernière, l’attaquant de 28 ans avait également affiché de solides statistiques avec 26 buts en 40 matches, de quoi expliquer l’intérêt lillois.

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