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Manchester City n’a rien reçu pour Rodri

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rodri @Maxppp

Rodri est le nouveau feuilleton qui va animer ces prochaines semaines. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde est de nouveau dans le viseur du Real Madrid, séduit par les récentes performances du milieu de terrain après deux ans plus difficiles. En fin de contrat dans un an, il représente une belle opportunité de marché, d’autant qu’il serait ravi de revenir dans la capitale espagnole.

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Le Ballon d’Or 2024 n’a toujours pas répondu à la proposition de prolongation de Manchester City. Le club anglais s’interroge forcément sur la suite à donner à ce dossier. Contacté par AS, il n’a pas reçu le moindre appel de la part de la Casa Blanca et estime que ces rumeurs sont «la conséquence des performances exceptionnelles de Rodri lors de la Coupe du Monde». On est sans doute encore loin de la fin dans ce dossier.

Pub. le - MAJ le
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