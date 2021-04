LdC : le Collectif Ultra Paris se félicite des banderoles dans Paris

À quelques heures de la rencontre opposant le PSG à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, la ville de Paris affiche son soutien envers son club. De nombreuses banderoles ont été mises en places aux alentours du Parc des Princes, lieu de la dite rencontre.

Cet après-midi, le Collectif Ultra Paris (CUP) a publié un communiqué sur Twitter, se félicitant de voir autant de soutien envers le PSG dans la capitale française. «Dans les différents lieux de la capitale française, c’est une vague rouge et bleue qui est présente et qui arbore fièrement ses couleurs sur les épaules, aux fenêtres des appartements ou encore sur les panneaux de la ville. C’est une grande fierté pour nous supporters du Paris Saint Germain de voir toute une ville et une région s’élever avec ferveur derrière son club». Le CUP demande également aux supporters du PSG de ne pas se réunir en groupe et de respecter les mesures sanitaires.