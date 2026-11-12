Le Real Madrid va encaisser 1,4 milliard d’euros !

Sur le terrain, le Real Madrid sort de deux années exécrables. Sacré champion d’Europe et d’Espagne à l’issue de la saison 2023-2024, le club merengue pensait tout écraser en ajoutant Kylian Mbappé à son effectif. Malheureusement pour elle, la Casa Blanca n’a fait qu’enchaîner désillusions et polémiques en tous genres depuis lors. Pendant ce temps, le FC Barcelone lui a chipé sa couronne de roi d’Espagne, tandis que le Paris Saint-Germain est devenu le nouveau maître de la C1.

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Mais en coulisses, le Real Madrid reste imbattable, surtout quand il s’agit de parler finances. Dans son édition du jour, AS révèle que le club cher à Florentino Pérez prévoit déjà de battre son record de revenus (1,221 milliard d’euros) enregistré la saison dernière. Les Merengues devraient tout exploser avec une estimation à 1,4 milliard d’euros. De plus, ils tablent sur un bénéfice net de 14,2 millions d’euros à la clôture du présent exercice. Des prévisions qui devront être validées le week-end prochain, à l’occasion de l’assemblée générale des socios.

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Un stade qui rapporte gros et des contrats en or

Pour expliquer cette santé financière insolente, AS rappelle que le stade Santiago-Bernabéu et la cité sportive de Valdebebas sont de puissantes machines à cash. Madrid a certes déboursé 1,4 milliard d’euros pour rénover son enceinte, mais ce nouvel écrin devrait générer environ 420 millions d’euros par an selon la direction. Quant à la formation, le quotidien espagnol explique que le club prévoit de récupérer pas moins de 154,8 millions d’euros grâce à la vente de joueurs issus du centre de formation.

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Enfin, après avoir précisé que la masse salariale représente 46 % du budget madrilène, AS souligne que la Casa Blanca n’a pas fini d’encaisser de beaux chèques. L’été dernier, elle a en effet signé de juteuses prolongations de contrats avec adidas et Emirates. Deux partenariats qui lui rapporteront 220 millions d’euros par saison (120 M€/an jusqu’en 2034 pour l’équipementier allemand, 100 M€/an jusqu’en 2031 pour la compagnie aérienne). Sans oublier la signature de nouveaux accords commerciaux avec des enseignes telles qu’Uber Eats et Hotels.com.