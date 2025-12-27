Comment Hugo Ekitike est devenu indispensable à Liverpool

90 M€. Ce montant de transfert aurait pesé lourd dans l’esprit de nombreux joueurs. Pas dans celui d’Hugo Ekitike, buteur lors de ses trois premiers matches sous le maillot des Reds. Il faut dire que l’ancien Rémois a déjà connu l’ivresse d’un premier gros transfert, lorsqu’il avait rejoint le PSG en 2022. Sa confiance en lui avait déjà étonné ses partenaires d’alors, mais le casting 5 étoiles du club de la capitale empêchait toute intrusion extérieure. C’est donc sur les terrains de Bundesliga qu’il est parti prouver tout son talent, avec l’aboutissement d’un transfert à Liverpool.

Si son prix d’achat ne l’a pas effrayé, il aurait pu prendre un coup au moral lorsque son tout nouveau club battait le record de transfert en Premier League pour recruter Alexander Isak. Là non plus, l’attaquant de 23 ans n’a rien laissé paraître. Au contraire, il a dévoré chaque opportunité comme un mort de faim, et le contraste était saisissant avec un Isak hors de forme après avoir fait la grève de l’entraînement avec Newcastle pour rejoindre les Reds. Résultat, le meilleur buteur de Liverpool se nomme bel et bien Hugo Ekitike. Seul Erling Haaland de Manchester City a inscrit plus de buts hors penalties en Premier League cette saison.

Adoubé par les légendes de Premier League

Avant même la blessure d’Isak, qui s’est fracturé la jambe face à Tottenham il y a 6 jours, il était bel et bien le joueur réclamé par l’Angleterre pour mener l’attaque des Reds. « Il est l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure recrue du mercato estival. Et en plus, il avait la pression en raison du prix payé pour lui, et il devait se battre avec d’autres recrues comme Wirtz et Isak pour se faire une place dans l’équipe. Au final, c’est le plus consistant, et outre ses buts, il joue bien. Il a été très bon cette saison », jugeait ainsi Wayne Rooney.

« Il a cette aura, cette présence de joueur primordial et je pense qu’il l’est déjà à Liverpool. Il peut s’adapter partout, il a la bonne attitude. (…) Je l’aime beaucoup, il me fait penser à Thierry Henry », a commenté de son côté Theo Walcott. Mais ce sont les compliments d’un ancien Red légendaire qui doivent être encore plus agréables à lire pour le clan Ekitike. « Il est costaud, il est rapide, il peut demander dans les pieds, dans la profondeur, c’est un attaquant polyvalent. Je l’aime beaucoup », a exposé Michael Owen.

Un travail de fond qui paye

A l’image de ce qu’il proposait déjà avec l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike possède un profil presque inclassable. Sa grande taille ne l’empêche pas d’afficher une technique supérieure à la moyenne, sa minceur ne l’empêche pas d’être costaud, et ses longues jambes d’être rapide. « Il a beaucoup de qualités, il est adroit devant les buts, il est technique. Mais ce que je retiens à son sujet, c’est qu’il fait partie de nos joueurs les plus rapides. Il a une vitesse incroyable », disait d’ailleurs Arne Slot lors d’une interview accordée à Sky Sports. Lors de Leeds-Liverpool, il a ainsi été chronométré à 36,5 km/h, soit le plus rapide sur le terrain (loin devant Conor Bradley à 35,8 km/h et Cody Gakpo à 33,8 km/h).

Ekitike était probablement le moins attendu des trois recrues offensives (avec Wirtz et Isak), et c’est bien lui qui s’impose comme le maillon fort. Arne Slot a quand même tenu à faire savoir, avant la réception de Wolverhampton pour la 18e journée de Premier League, que tout cela était le fruit d’un travail entamé cet été. « Je pense qu’il a fait preuve de beaucoup de travail pour atteindre le niveau de forme physique qu’il a actuellement. Il a parfois fallu que nous le convainquions, et surtout moi, que tout cela était nécessaire pour devenir plus fort, mais il l’a toujours fait – et pas toujours avec le sourire ! Mais il a travaillé très dur pour être de plus en plus en forme, sur et en dehors du terrain, et j’ai aussi essayé de le convaincre que, mieux on défend sur coup de pied arrêté, plus on a de chances de marquer un but à l’autre bout du terrain, car à 0-0, il est plus facile de marquer un but que lorsqu’on est mené 1-0. »

Voilà Ekitike devenu indispensable à Liverpool, aussi bien par ses buts que par son abattage sur le terrain. Preuve de son importance, Liverpool a remporté sept des dix matchs de championnat où Ekitike a été titularisé cette saison, et seulement un des six où il n’a pas joué. Aujourd’hui, plus personne ne pense aux 90 M€ déboursés pour l’arracher à Francfort l’été dernier. Liverpool se frotte les mains à l’idée de posséder l’homme qui pourrait à terme succéder à Mo Salah dans le coeur des supporters, même si ce n’était pas forcément celui prévu au terme du recrutement massif réalisé. Avec l’absence de Salah, précédée de ses déboires, et la blessure d’Isak, Ekitike a un boulevard devant lui chez les Reds. Et peut-être bientôt aussi en équipe de France…