PSG : Luis Enrique dresse un bilan flatteur du mercato estival

La fin d’un été pour le moins mouvementé. Outre le dossier Kylian Mbappé et les feuilletons Marco Verratti, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum, qui n’ont toujours pas rendu leur verdict, le Paris Saint-Germain n’a pas chômé pour séduire son nouvel architecte, Luis Enrique. Intronisé sur le banc parisien après le départ de Christophe Galtier, le technicien espagnol a, en effet, pu apprécier le travail réalisé par Luis Campos et ses équipes. Une réussite globale soulignée par l’ancien sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique remercie sa direction…

«Je ne peux que féliciter le président et Luis Campos pour le merveilleux mercato qu’ils ont fait. C’est parfait ces conditions pour un entraîneur. Maintenant, il s’agit de savoir qui mérite de jouer. Je suis extrêmement satisfait, le mercato a été excellent, toutes mes demandes ont été comblées, chaque poste maintenant est doublé, c’est désormais au staff et aux joueurs de rendre la confiance qui leur ont été accordés. Pour ce qui est des ventes aussi, le succès de ce mercato, et c’est mon premier au PSG, est évident. On a monté un projet sur l’avenir. Le président et Luis Campos ont fait un très bon travail», a ainsi reconnu le nouvel homme fort des Rouge et Bleu.

Résultat ? Onze nouveaux visages ont débarqué dans la Ville Lumière (Ousmane Dembelé, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Goncalo Ramos, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Arnau Tenas et Randal Kolo Muani, arraché à l’Eintracht Francfort dans les dernières heures du mercato). Sur le plan des départs, le PSG peut également se féliciter d’avoir dégraissé dans les grandes largeurs. Ainsi, Neymar, Lionel Messi, Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu, Lucas Lavallée, Juan Bernat, Renato Sanches, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Djeidi Gassama, Ismael Gharbi, Noha Lemina, Timothée Pembélé, Colin Dagba, Nehemiah Fernandez-Veliz ou encore Vimoj Muntu Wa Mungu ont quitté la capitale.

… et souhaite désormais trouver la bonne formule !

Si le coach parisien a, par ailleurs, refusé de s’étendre sur les dossiers Marco Verratti et Julian Draxler, il a, en revanche, insisté sur la pertinence du mercato réalisé, précisant qu’un autre milieu n’aurait pas forcément été utile pour son collectif. «Je pense que ce n’était pas nécessaire. J’ai beaucoup de joueurs dans la ligne du milieu et je suis convaincu que c’est suffisant pour la saison», a ainsi ajouté Luis Enrique avant d’annoncer l’un de ses grands défis à venir… «Ce que j’ai devant moi c’est une infinité d’options, avec des internationaux, des jeunes, de la qualité. C’est sûr que si les joueurs se connaissent bien, c’est mieux mais c’est au staff désormais de travailler pour trouver les meilleurs combinaisons possibles, c’est pour moi un défi supplémentaire».

Trouver l’alchimie parfaite, voici donc la principale mission du nouveau bâtisseur du PSG dans les semaines à venir. Et si certains observateurs et supporters s’inquiètaient d’une concurrence acharnée et de possibles joueurs relégués sur le banc des remplaçants, Luis Enrique s’est empressé de désamorcer les doutes éventuels. «Gonçalo Ramos remplaçant vraiment ? (rires) vous verrez, vous allez apprendre à me connaître (rires). Je veux 20 titulaires, pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n’existe pas». Les contours du PSG version Luis Enrique sont dessinés. Place désormais au spectacle avec un premier déplacement au Groupama Stadium, ce dimanche à 20h45, face à l’OL.

